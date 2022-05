Covid, Fda: ‘Al via la terza dose di Pfizer per i bimbi tra 5 e 11 anni’ (Di martedì 17 maggio 2022) La campagna vaccinale deve proseguire perché il vaccino resta l’unica arma a disposizione. E mentre in Italia per gli over 80 e gli over 60 (ma quelli con delle fragilità) è possibile la somministrazione della quarta dose già da diverse settimane, in America la Food and Drug Administration ha confermato e ha dato il via libera alla terza dose di Pfizer per i bimbi, quelli tra i 5 e gli 11 anni. Quando i bimbi dovrebbero fare il richiamo del vaccino La Fda americana ha autorizzato la dose booster del vaccino prodotto e sviluppato da Pfizer e BioNtech destinato ai bimbi tra i 5 e gli 11 anni. L’ente, come riporta un comunicato, oggi ha modificato l’autorizzazione all’uso di emergenza e ha dato l’ok per la somministrazione di un singolo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 17 maggio 2022) La campagna vaccinale deve proseguire perché il vaccino resta l’unica arma a disposizione. E mentre in Italia per gli over 80 e gli over 60 (ma quelli con delle fragilità) è possibile la somministrazione della quartagià da diverse settimane, in America la Food and Drug Administration ha confermato e ha dato il via libera alladiper i, quelli tra i 5 e gli 11 anni. Quando idovrebbero fare il richiamo del vaccino La Fda americana ha autorizzato labooster del vaccino prodotto e sviluppato dae BioNtech destinato aitra i 5 e gli 11 anni. L’ente, come riporta un comunicato, oggi ha modificato l’autorizzazione all’uso di emergenza e ha dato l’ok per la somministrazione di un singolo ...

