Aereo caduto in Cina, «il Boeing è stato fatto schiantare di proposito» (Di martedì 17 maggio 2022) Il velivolo è precipitato il 21 marzo. L’incidente è costato la vita a 132 persone. Non è ancora chiaro se a far precipitare il Boeing sia stato uno dei piloti o un’altra persona Leggi su corriere (Di martedì 17 maggio 2022) Il velivolo è precipitato il 21 marzo. L’incidente è cola vita a 132 persone. Non è ancora chiaro se a far precipitare ilsiauno dei piloti o un’altra persona

Advertising

Corriere : I primi dati delle scatole nere: «Il Boeing caduto in Cina è stato fatto schiantare intenzionalmente» - SkyTG24 : Aereo caduto in #Cina, esaminate scatole nere: “È stato fatto precipitare volontariamente” - paoloangeloRF : Aereo caduto in Cina, Wsj: “È stato fatto precipitare volontariamente” - OlgaRedBlack : RT @Adnkronos: Lo rivela il Wall Street Journal. Nel disastro morirono 123 passeggeri e 9 membri equipaggio. #ultimora - ZanghiGiovanni : RT @Adnkronos: Lo rivela il Wall Street Journal. Nel disastro morirono 123 passeggeri e 9 membri equipaggio. #ultimora -