Ucraina | esplosioni a Mykolaiv Al via le esercitazioni Nato in Estonia con Finlandia e Svezia – Il live blog

(Di lunedì 16 maggio 2022) Nell’82esimo giorno della guerra inla Russia continua la sua offensiva nel Donbass e cerca di respingere gli attacchi a Izium mentre l’intelligence militare britannica afferma che Mosca ha perso un terzo delle sue forze durante il conflitto. Il presidente Zelensky ha affermato che sono in corso i negoziati per l’uscita delle truppe da Azovstal e che la controffensiva di Kiev mira a riprendere le zone del Donbass ancora occupate dai russi. Intanto oggi la premier svedese Magdalena Andersson andrà in parlamento a chiedere l’appoggio all’adesione alla, mentre insi svolgerà una maxi-esercitazione dell’Alleanza Atlantica a cui prenderanno parte più di 15 mila soldati. 8 – 229 bambini uccisi dall’inizio della guerra Sono 229 i bambini rimasti uccisi e 421 quelli feriti dall’inizio della guerra in ...

7.30 -a Mykolaiv Questa mattina si sono sentite dellea Mykolaiv, nel sud dell'. Lo riporta Ukrinform citando il sindaco Alexander Senkevich. "Si sentonoa ...Le mogli: 'Così è finita' Guerra in, la diretta Ore 7:53 - Questa mattina si sono sentite dellea Mykolaiv, nel sud dell'. Lo riporta Ukrinform citando il sindaco Alexander ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 82 Guerra in Ucraina, quale è la situazione L’evacuazione dei combattenti ancora asserragliati dentro ...Ancora stallo sui soldati ucraini asserragliati nell'acciaieria di Mariupol. Kiev: Putin non vuole la loro liberazione. Zelensky nomina un nuovo comandante delle forze di difesa territoriale ...