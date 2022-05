Spalletti-ADL, Gazzetta: “Oggi ci sarà l’incontro, il tecnico chiederà la conferma di tre calciatori” (Di lunedì 16 maggio 2022) Spalletti ADL Gazzetta – Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Oggi ci sarà l’incontro tra Spalletti e ADL. La richiesta del tecnico di Certaldo, dopo aver salutato Insigne, sarà quella di avere a disposizione un mix di giovani e calciatori esperti. 7 “Luciano Spalletti ha alternato il fioretto e la spada dopo Napoli-Genoa facendo chiarezza su ciò che servirà alla squadra il prossimo anno. Ne parlerà anche Oggi in un incontro con De Laurentiis all’hotel Britannique, del resto i due devono trovare una sintesi e stilare un progetto in comune. Serviranno giovani di valore che andranno supportati da gente come Mertens, Koulibaly ma anche Ospina”. Salvo clamorosi colpi di ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 16 maggio 2022)ADL– Stando a quanto riportato da Ladello Sport,citrae ADL. La richiesta deldi Certaldo, dopo aver salutato Insigne,quella di avere a disposizione un mix di giovani eesperti. 7 “Lucianoha alternato il fioretto e la spada dopo Napoli-Genoa facendo chiarezza su ciò che servirà alla squadra il prossimo anno. Ne parlerà anchein un incontro con De Laurentiis all’hotel Britannique, del resto i due devono trovare una sintesi e stilare un progetto in comune. Serviranno giovani di valore che andranno supportati da gente come Mertens, Koulibaly ma anche Ospina”. Salvo clamorosi colpi di ...

Advertising

RafAuriemma : Il #Napoli e #Spalletti costretti a camminare ancora insieme, anche se #Adl ha in mente anche altri allenatori:… - Chiariello_CS : RT @tuttonapoli: VIDEO - L'editoriale di Chiariello: 'L'ultimo regalo di Insigne per ADL. Spalletti, ho tante domande per te' https://t.co… - MondoNapoli : Gazzetta - Summit mercato Spalletti-ADL: la richiesta del tecnico - - Chiariello_CS : RT @allgoalsnapoli: VIDEO – Napoli-Genoa 3-0 15/5/22 L’editoriale di Umberto Chiariello: “L’ultimo regalo di Insigne per ADL. Spalletti, ho… - _SiGonfiaLaRete : Incontro #ADL-#Spalletti, alla ricerca di una sintesi di idee e di un progetto comune. Il tecnico vuole ripartire d… -