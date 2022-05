Radicali, Barilli: su inceneritore decidano romani con referendum (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma – Un referendum per legittimare la scelta di realizzare un inceneritore a Roma. È quello che chiedono i Radicali Italiani al sindaco Roberto Gualtieri il quale, a loro dire, “ha il dovere di consultare la cittadinanza”. Dalla scelta di realizzare l’impianto, infatti, “dipenderà il ciclo dei rifiuti nella Capitale per i prossimi 40 anni”. “Realizzare un termovalorizzatore per lo smaltimento di 600mila tonnellate l’anno di rifiuti è una soluzione a un problema che affligge questa città da troppi anni, ma non certo la soluzione ideale”, ha detto il segretario dei Radicali Italini Massimiliano Iervolino durante una conferenza stampa nella sede del partito a cui ha preso parte insieme al consigliere regionale del Lazio, Alessandro Capriccioli e al segretario romano, Leone Barilli. “Nell’impianto ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma – Unper legittimare la scelta di realizzare una Roma. È quello che chiedono iItaliani al sindaco Roberto Gualtieri il quale, a loro dire, “ha il dovere di consultare la cittadinanza”. Dalla scelta di realizzare l’impianto, infatti, “dipenderà il ciclo dei rifiuti nella Capitale per i prossimi 40 anni”. “Realizzare un termovalorizzatore per lo smaltimento di 600mila tonnellate l’anno di rifiuti è una soluzione a un problema che affligge questa città da troppi anni, ma non certo la soluzione ideale”, ha detto il segretario deiItalini Massimiliano Iervolino durante una conferenza stampa nella sede del partito a cui ha preso parte insieme al consigliere regionale del Lazio, Alessandro Capriccioli e al segretario romano, Leone. “Nell’impianto ...

