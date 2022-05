"Non c'è altra scelta". Guerra nucleare in diretta tv: Finlandia e Svezia nella Nato, cosa va in onda su Russia 1 (Di lunedì 16 maggio 2022) Un eventuale ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato potrebbe innescare una Guerra nucleare. Quella che al momento è solo una preoccupante ipotesi, sembra diventare reale, concreta. L'ammissione è arrivata anche dalla Russia, con il vice ministro degli esteri, Sergei Ryabkov, che ha definito l'eventuale allargamento dell'Alleanza atlantica un "errore di vasta portata", che non sarà "sopportato" da Mosca. A far eco a Ryabkov, la tv di Stato Russia 1: "Il motivo ufficiale è la paura - ha esordito il commentatore del canale ufficiale del Cremlino -. Ma avranno più paura della Nato. Quando le basi della Nato appariranno in Svezia e Finlandia, la Russia non avrà ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Un eventuale ingresso dipotrebbe innescare una. Quella che al momento è solo una preoccupante ipotesi, sembra diventare reale, concreta. L'ammissione è arrivata anche dalla, con il vice ministro degli esteri, Sergei Ryabkov, che ha definito l'eventuale allargamento dell'Alleanza atlantica un "errore di vasta portata", che non sarà "sopportato" da Mosca. A far eco a Ryabkov, la tv di Stato1: "Il motivo ufficiale è la paura - ha esordito il commentatore del canale ufficiale del Cremlino -. Ma avranno più paura della. Quando le basi dellaappariranno in, lanon avrà ...

