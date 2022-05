McDonald’s lascia la Russia e vende tutta la rete di negozi Mosca è già pronta a “nazionalizzare”

(Di lunedì 16 maggio 2022) La chiusura “temporanea” dei punti venditaindiventa definitiva. Dopo aver sospeso le attività di tutti iall’inizio di marzo, a seguito dell’invasione dell’Ucraina, infatti oggi il colosso americano del fast food ha annunciato l’uscita dal mercato russo, con la conseguente cessione diladi vendita. Si tratta di 850 punti sparsi inla Federazione, con un totale di 62mila dipendenti.: «La permanenza innon più sostenibile» «La crisi umanitaria provocata dalla guerra in Ucraina e il precipitare imprevedibile del contesto operativo hanno portatoa concludere che la continua proprietà del business innon sia più sostenibile, né coerente con i ...

L'arrivo dinell'ex Unione Sovietica fu un evento simbolico, salutato dal Paese come l'apertura - economica e non solo - verso il mondo occidentalela Russia, vende tutti i suoi fast foodha deciso: con effetto immediatola Russia . Il colosso della ristorazione rapida, infatti, ha fatto sapere che 'non è più ...