Juventus-Lazio | Chiellini sostituito al 16? | il saluto di tutto l’Allianz Stadium

(Di lunedì 16 maggio 2022) Giorgiosaluta il suo pubblico. Dopo diciassette anni il difensore della Nazionale dice addio alla: nel corso del match contro la, valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, vieneal sedicesimo minuto e arriva l’ovazione dilo stadio e tutti i suoi compagni che si alzano in piedi ad applaudire il compagno di mille battaglie. Al suo posto Allegri ha mandato in campo De Ligt, una sostituzione che era programmata così: probabilmentenon aveva tanti minuti sulle gambe dopo il match dispendioso di mercoledì scorso contro l’Inter. SportFace.

Advertising

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - GoalItalia : Il giorno è arrivato: contro la Lazio, @PauDybala_JR saluterà il pubblico della Juventus ?? #JuveLazio - juventusfc : Qui Allianz Stadium ?? Inizia ora la conferenza stampa di Massimiliano Allegri! LIVE: - paololonghi1968 : @SkySport Avete imparatoi da Dazn? Juventus Lazio streaming da dilettanti - GailForcewind7 : RT @eplonelive: Live Stream HD. Juventus vs Lazio Mobile + PC -

Ore 14:44 - Il ritorno di Sarri Si gioca stasera allo Stadium di Torino. Una partita dal forte valore simbolico. Forse non era infatti impossibile da pronosticare, ma quando Maurizio ...Le parole di Sara Gama prima disu Giorgio Chiellini: "Il calcio per noi è vita, posso solo immaginare ciò che sta provando" Intervista da Sky prima del calcio di inizio tra, Sara Gama ha parlato di ...All'Allianz Stadium segna Dusan Vlahovic: l'attaccante omaggia il compagno con la Dybala Mask L'ultima di Dybala e di Giorgio Chiellini all'Allianz Stadium. Nella 37esima giornata di Serie A va in sce ...Serata speciale quella dell'Allianz Stadium per due giocatori della Juventus. Quella contro la Lazio sarà infatti l'ultima gara in bianconero per Paulo Dybala ma soprattutto per Giorgio Chiellini che ...