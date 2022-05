Il pagellone della settimana: Leao - Hernandez da 9, Allegri a 'zero tituli' si becca un 5 (come Klopp) (Di lunedì 16 maggio 2022) I voti della Gazzetta a personaggi ed eventi sportivi della settimana. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 16 maggio 2022) I votiGazzetta a personaggi ed eventi sportivi. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Advertising

Gazzetta_it : Il pagellone della settimana: Leao-Hernandez sono da 9, Allegri a 'zero tituli' si becca un 5 (come Klopp). I voti… - LecceFr : RT @SalentoSport: #LECCE – Dalle grigliate di Hjulmand alle randellate di Blin: il #pagellone finale (semiserio) della stagione 2021/22 htt… - SalentoSport : #LECCE – Dalle grigliate di Hjulmand alle randellate di Blin: il #pagellone finale (semiserio) della stagione 2021/… - RadioDueLaghi : In attesa di scoprire chi sarà il vincitore dell'Eurovision Song Contest 2022 non poteva certamente mancare il nost… - neXtquotidiano : #Eurovision 2022: il pagellone di Iacopo Melio della seconda serata -