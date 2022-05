Il maxi appalto da quasi 24 milioni non va | cambiano tempi e regole per le mense sostenibili in scuole e ospedali

Advertising

corriereadriatico.it

ANCONA - Rettifica dei documenti di gara e riapertura dei termini per la presentazione delle offerte nelda quasi 24 milioni di euro per la fornitura di derrate alimentari sostenibili ad enti, scuole ed ospedali. Con decreto del 9 febbraio scorso, la Suam, Stazione unica appaltante delle ...Ilstatale, alla fine, ha di fatto risolto il problema in poco più di un anno di lavoro per la sostituzione di tutti gli impianti e illuminato tutta la città, storicamente definita "buia"... Il maxi appalto da quasi 24 milioni non va: cambiano tempi e regole per le mense sostenibili in scuole e osped ANCONA - Rettifica dei documenti di gara e riapertura dei termini per la presentazione delle offerte nel maxi appalto da quasi 24 milioni di euro per la fornitura di derrate alimentari sostenibili ad.Il maxi appalto statale, alla fine, ha di fatto risolto il problema in poco più di un anno di lavoro per la sostituzione di tutti gli impianti e illuminato tutta la città, storicamente definita “buia” ...