Governo impantanato su fisco e concorrenza | marce indietro su tutto | ma le riforme restano ostaggio di veti della Lega e liti nella maggioranza

(Di lunedì 16 maggio 2022) Mentre ancora si attende l’approdo del decreto Aiuti in Gazzetta ufficiale, dueche ilDraghi ritiene cruciali per superare alcune strutturali debolezze italianeimpantanate in Parlamento. Si tratta di defiscale e disegno di legge sulla, entrambe previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ed entrambe approvate dal consiglio dei ministri (la prima senza il voto) ormai lo scorso autunno. L’iter parlamentare è stato talmente accidentato da costringere il premier a più di una marcia. “Si sono registrati arretramenti che da questonon ci saremmo aspettati”, ha attaccato domenica sul CorriereSera l’ex commissario europeo e presidente del ...

Teoria semplice: il, ormai non decide più nulla, meglio anticipare la manovra economica a luglio e votare in autunno. Carlo Cottarelli sulla Stampa nei giorni scorsi si è spinto ...L'invasione del Paese guidato da Zelensky da parte della Russia non ha dissuaso ildi ... conta circa 23 milioni di abitanti) e non restarecome Putin. Avril Haines, vicedirettrice ... Governo impantanato su fisco e concorrenza: marce indietro su tutto, ma le riforme restano ostaggio di veti… Un altro governo avrebbe già formalizzato la crisi. Troppo sfarinata la maggioranza, incapace di trovare qualsiasi accordo sulle riforme.Il primo maggio è decaduto l'obbligo della la mascherina al chiuso Nemmeno il tempo di respirare la libertà, che il Governo ha rimesso l'obbligo sul lavoro!