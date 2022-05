“Osvaldo mi ha dimenticata”, Orietta Berti spiazza tutti: ecco cosa è successo (Di domenica 15 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Orietta Berti ha svelato un piccolo retroscena di coppia. Un episodio che ha spiazzato tutti i presenti in studio. ecco cosa è accaduto. Orietta Berti è ormai una leggenda del sistema dello spettacolo italiano. Per anni ha segnato tutti con la sua voce ma da qualche tempo è una presenza fissa nella televisione. La sua Leggi su youmovies (Di domenica 15 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha svelato un piccolo retroscena di coppia. Un episodio che hatoi presenti in studio.è accaduto.è ormai una leggenda del sistema dello spettacolo italiano. Per anni ha segnatocon la sua voce ma da qualche tempo è una presenza fissa nella televisione. La sua

Advertising

OriettaBerti : RT @chetempochefa: “Porto il fischietto perché una volta Osvaldo mi ha dimenticata in Autogrill!” - @OriettaBerti con @maramaionchi e Sand… - mavabenecosii : RT @chetempochefa: “Porto il fischietto perché una volta Osvaldo mi ha dimenticata in Autogrill!” - @OriettaBerti con @maramaionchi e Sand… - FranciLanzano : RT @chetempochefa: “Porto il fischietto perché una volta Osvaldo mi ha dimenticata in Autogrill!” - @OriettaBerti con @maramaionchi e Sand… - GossipparoC : RT @chetempochefa: “Porto il fischietto perché una volta Osvaldo mi ha dimenticata in Autogrill!” - @OriettaBerti con @maramaionchi e Sand… - giuliaforpeace : RT @chetempochefa: “Porto il fischietto perché una volta Osvaldo mi ha dimenticata in Autogrill!” - @OriettaBerti con @maramaionchi e Sand… -