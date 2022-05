Napoli-Genoa, le formazioni ufficiali: snodo salvezza (Di domenica 15 maggio 2022) La 37° giornata di Serie A prosegue con il match delle 15:00 tra Napoli e Genoa: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre andremo a scoprire insieme le formazioni che scenderanno in campo presso lo “Stadio Diego Armando Maradona“. I padroni di casa occupano la terza posizione in classifica con 73 punti. Con la Champions ormai conquistata i partenopei non hanno più un reale obiettivo ma giocare in casa è chiudere il campionato davanti alla Juventus potrebbero essere delle valide motivazioni per fare bene. Luciano Spalletti saluterà il suo pubblico schierando in campo i suoi con il solito 4-2-3-1. Tra i pali confermato Ospina, in difesa ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. In mediana ci saranno Anguissa e Fabian Ruiz mentre alle spalle di Osimhen ci saranno Insigne, Mertens e Lozano. Ancora panchina ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 15 maggio 2022) La 37° giornata di Serie A prosegue con il match delle 15:00 tra: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre andremo a scoprire insieme leche scenderanno in campo presso lo “Stadio Diego Armando Maradona“. I padroni di casa occupano la terza posizione in classifica con 73 punti. Con la Champions ormai conquistata i partenopei non hanno più un reale obiettivo ma giocare in casa è chiudere il campionato davanti alla Juventus potrebbero essere delle valide motivazioni per fare bene. Luciano Spalletti saluterà il suo pubblico schierando in campo i suoi con il solito 4-2-3-1. Tra i pali confermato Ospina, in difesa ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. In mediana ci saranno Anguissa e Fabian Ruiz mentre alle spalle di Osimhen ci saranno Insigne, Mertens e Lozano. Ancora panchina ...

