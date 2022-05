LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2022 in DIRETTA: si riparte in gara 2! Gajser va a caccia del successo (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27:00 Prado sempre in testa: alle sue spalle Pauls Jonass e Calvin Vlaanderen. Gajser sempre 6°. 29:00 Gajser si trova in sesta posizione dopo un pessimo start, in testa c’è Jorge Prado che invece ha azzeccato pienamente la partenza. SI PARTE!!!! 17.05 Gajser riuscirà a imporsi in questa circostanza o si dovrà “accontentare” ancora della 2a posizione? 17.00 Una decina di minuti al via. 16.55 Ben ritrovati amici e amiche di OA Sport, per gara 2 Gran Premio di Sardegna MXGP di Motocross. 14.57 Grazie per averci seguito e appuntamento alle 17 per gara 2. 14.55 Veramente fantastica la rimonta dell’olandese Vlaanderen, Gajser accetta la seconda posizione pensando al ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27:00 Prado sempre in testa: alle sue spalle Pauls Jonass e Calvin Vlaanderen.sempre 6°. 29:00si trova in sesta posizione dopo un pessimo start, in testa c’è Jorge Prado che invece ha azzeccato pienamente la partenza. SI PARTE!!!! 17.05riuscirà a imporsi in questa circostanza o si dovrà “accontentare” ancora della 2a posizione? 17.00 Una decina di minuti al via. 16.55 Ben ritrovati amici e amiche di OA Sport, per2 Gran Premio didi. 14.57 Grazie per averci seguito e appuntamento alle 17 per2. 14.55 Veramente fantastica la rimonta dell’olandese Vlaanderen,accetta la seconda posizione pensando al ...

corsedimoto : ORARI TV - La MXGP oggi corre sulla sabbia di Riola Sardo. Fari puntati su Mattia Guadagnini che debutta in top cla… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Sardegna MXGP 2022 in DIRETTA: risultati in tempo reale - #Motocross #Sardegna #DIRETTA: - corsedimoto : ORARI TV MXGP - Ecco dove e come vedere il Motocross Mondiale di scena a Riola Sardo: gli orari delle dirette e dif… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Italia MXGP 2022 in DIRETTA: dominio di Gajser caduta purtroppo per Forato - #Motocross #Italia… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Italia MXGP 2022 in DIRETTA: si parte! - #Motocross #Italia #DIRETTA: #parte!… -