"Domenica in Corso": torna la ZTL per vivere in armonia il centro storico

Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria Capua Vetere (Ce) – vivere la Città e il suo bellissimo centro storico, consentendo alle famiglie di poter passeggiare a piedi o in bici durante le domeniche primaverili ed estive. Con questo obiettivo la Giunta guidata dal Sindaco Mirra ha rinnovato l'istituzione della ZTL durante ogni Domenica, dalle 11.00 alle 13.30, sul tratto di Corso Garibaldi. La finalità è quella di migliorare ulteriormente la fruibilità del centro storico per viverlo in armonia prevedendo anche, in concomitanza con gli orari della pedonalizzazione, una serie di eventi. Il primo, oggi (Domenica 15 maggio) dalle 11.30, è previsto in piazza Bovio con l'associazione Unio che darà vita ad una giornata di beneficenza per ...

