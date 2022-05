Comunali L'Aquila; 4 in corsa per la poltrona da Sindaco, con 16 liste e 500 candidati (Di domenica 15 maggio 2022) L'Aquila - Saranno quattro i candidati sindaci e 16 le liste per circa 500 candidati che concorreranno alle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno, all'Aquila, la città più grande tra i 48 comuni al voto in questa tornata elettorale in Abruzzo: il Sindaco uscente e ricandidato della coalizione di centrodestra, Pierluigi Biondi, 47 anni, il candidato del centrosinistra, Stefania Pezzopane, 62enne deputato del Pd, e il candidato civico dell'area di centrosinistra, Americo Di Benedetto, 54enne consigliere regionale abruzzese della civica Legnini Presidente, e Simona Volpe, candidatura uscita all'ultimo momento. Ora la commissione elettorale presso la Corte di Appello dell'Aquila entro le 48 ore comunicherà la ammissione definitiva. Nel capoluogo regionale il ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di domenica 15 maggio 2022) L'- Saranno quattro isindaci e 16 leper circa 500che concorreranno alle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno, all', la città più grande tra i 48 comuni al voto in questa tornata elettorale in Abruzzo: iluscente e ricandidato della coalizione di centrodestra, Pierluigi Biondi, 47 anni, il candidato del centrosinistra, Stefania Pezzopane, 62enne deputato del Pd, e il candidato civico dell'area di centrosinistra, Americo Di Benedetto, 54enne consigliere regionale abruzzese della civica Legnini Presidente, e Simona Volpe, candidatura uscita all'ultimo momento. Ora la commissione elettorale presso la Corte di Appello dell'entro le 48 ore comunicherà la ammissione definitiva. Nel capoluogo regionale il ...

