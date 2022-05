Al voto una Beirut ancora in ginocchio (Di domenica 15 maggio 2022) Una Beirut semideserta, ancora ferita dalla devastante esplosione del porto due anni fa, ma piena di posti di blocco dell'esercito, attende l'apertura dei seggi per le elezioni legislative, le prime ... Leggi su quotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Unasemideserta,ferita dalla devastante esplosione del porto due anni fa, ma piena di posti di blocco dell'esercito, attende l'apertura dei seggi per le elezioni legislative, le prime ...

Advertising

GiusCandela : Il meccanismo di voto dell'#Eurovision televisivamente è una bomba. - PrimeVideoIT : ma ricordiamoci sempre una grande perla di saggezza: NULLA È ANCORA DECISO, MANCA IL VOTO DEL PUBBLICO DA CASA CHE… - fanpage : Nicolò Barella, nel corso di Inter-Empoli, ha protestato per un presunto rigore a seguito di una spinta ricevuta.… - unaltronome1 : Oggi è tutto un “Si sapeva che vinceva l’Ucraina. Voto politiko!1!1!” Zio, sei scaltro come una faina. Non ti sfug… - 41015LoveVolo : RT @Antonella_Zon: #esc2022 Ha vinto una buona canzone, non la migliore. Ma il voto popolare unanime è un chiarissimo segnale di pace -