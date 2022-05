MotoGP, i piloti non ci stanno: “Condizioni contrattuali inaccettabili” (Di sabato 14 maggio 2022) Un evidente malcontento. Siamo nel weekend di Le Mans (Francia), settima tappa del Mondiale 2022 di MotoGP, e nel corso dell’incontro che c’è stato in Safety Commission i piloti hanno detto la loro su un tema d’attualità, ovvero le loro Condizioni contrattuali. Stando a quanto riportato da un addetto ai lavori ad Autosport, infatti, i centauri si sarebbero lamentati soprattutto dopo quanto accaduto a Romano Fenati, licenziato in tronco dalla SpeedUp, a dimostrazione della scarsa tutela da questo punto di vista. “La maggior parte dei piloti, specialmente Moto3 e Moto2, sono in difficoltà quando i team decidono di rompere unilateralmente con loro. Abbiamo discusso con Carmelo (Ezpeleta ndr.) della questione di Fenati. Quando una squadra vuole licenziare un pilota, lo fa, ma quando un pilota vuole ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Un evidente malcontento. Siamo nel weekend di Le Mans (Francia), settima tappa del Mondiale 2022 di, e nel corso dell’incontro che c’è stato in Safety Commission ihanno detto la loro su un tema d’attualità, ovvero le loro. Stando a quanto riportato da un addetto ai lavori ad Autosport, infatti, i centauri si sarebbero lamentati soprattutto dopo quanto accaduto a Romano Fenati, licenziato in tronco dalla SpeedUp, a dimostrazione della scarsa tutela da questo punto di vista. “La maggior parte dei, specialmente Moto3 e Moto2, sono in difficoltà quando i team decidono di rompere unilateralmente con loro. Abbiamo discusso con Carmelo (Ezpeleta ndr.) della questione di Fenati. Quando una squadra vuole licenziare un pilota, lo fa, ma quando un pilota vuole ...

