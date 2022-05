Advertising

sportli26181512 : Monaco: duello spagnolo per Tchouameni: Aurelien Tchouameni, centrocampista classe 2000 di proprietà del Monaco, è… -

Calciomercato.com

Ultima giornata e verdetti definitivi per la Bundesliga 2021 - 2022: il Bayerngià scudettato pareggia fuori casa 2 - 2 contro il Wolfsburg e chiude a +8 sul Borussia ...posto e vince il...Commenta per primo Secondo il Telegraph , l'attaccante 19enne del Reims Hugo Ekitike è conteso da Bayerne Newcastle . Monaco: duello spagnolo per Tchouameni Il 2022 della Mercedes è stato finora piuttosto deludente. La scuderia che per otto stagioni consecutive ha conquistato il titolo iridato tra i costruttori infatti sta navigando in una sorta di terra ...Aspettando la finale del 25 maggio a Tirana, Tiago Pinto è a lavoro per rinforzare la rosa di Mourinho in vista del prossimo anno. L’allenatore portoghese si aspetta 4 rinforzi, a cominciare dal centr ...