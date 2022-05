LIVE MotoGP, GP Francia 2022 in DIRETTA: si decide la top10! Bastianini appiedato dal motore, Quartararo fa il vuoto (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.33 Quartararo, Marquez e molti altri sono ai box in attesa dell’ultimo time attack. Procede Bezzecchi che fa segnare i suoi migliori parziali e sale in ottava posizione in 1:31.625 a 778 millesimi 10.32 Jack Miller si porta in seconda posizione a 198 millesimi dalla vetta, terzo Mir a 381 poi le Honda 10.31 Fabio Quartararo volaaaaaaaaaa!!!!!!! 1:30.847!!! Marquez risponde ma sbaglia nel T4 e rimane a 502 millesimi dal francese. Terzo Miller a 547, ora tocca a Bagnaia rispondere! 10.30 Pol Espargarò si mette in scia al numero 93 e si ferma a 277 millesimi da Quartararo, Di Giannantonio a sua volta ha problemi e torna ai box senza riuscire a portare a termine la pit-lane 10.29 Si lancia Quartararo ed è record nel T2 e T3, il campione del ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.33, Marquez e molti altri sono ai box in attesa dell’ultimo time attack. Procede Bezzecchi che fa segnare i suoi migliori parziali e sale in ottava posizione in 1:31.625 a 778 millesimi 10.32 Jack Miller si porta in seconda posizione a 198 millesimi dalla vetta, terzo Mir a 381 poi le Honda 10.31 Fabiovolaaaaaaaaaa!!!!!!! 1:30.847!!! Marquez risponde ma sbaglia nel T4 e rimane a 502 millesimi dal francese. Terzo Miller a 547, ora tocca a Bagnaia rispondere! 10.30 Pol Espargarò si mette in scia al numero 93 e si ferma a 277 millesimi da, Di Giannantonio a sua volta ha problemi e torna ai box senza riuscire a portare a termine la pit-lane 10.29 Si lanciaed è record nel T2 e T3, il campione del ...

