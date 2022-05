GUIDA TV 14 MAGGIO 2022 | UN SABATO SERA TRA L’EUROVISION | FBI E IL CULT DON CAMILLO

(Di sabato 14 maggio 2022) Cosa vedere questain tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. I PROGRAMMI DI PRIMATA Rai1 ore 20.30: Eurovision Song Contest Fine – Evento Rai2 ore 21.20: F.B.I. 1°Tv Serie-Tv Rai3 ore 21.50: The Informer – Film Rete4 ore 21.30: Done l’Onorevole Peppone – Film Canale5 ore 21.40: Amici Come Prima – Film Italia1 ore 21.20: L’Era Glaciale 4 – Film La7 ore 21.15: Il Processo di Norimberga – Miniserie Tv8 ore 21.30: Dark Tide – Film Nove ore 21.40: Putin: Potere Senza Confini – Inchieste I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZATA Rai1 ore 00.45: RaiNews24 – Notizie Rai2 ore 21.50: F.B.I. International 1°Tv – Serie Tv Rai3 ore 23.40: Tg3 Mondo – Rubrica Rete4 ore 23.45: Nodo alla Gola – ...

