GP Francia 2022, Miller: “Pecco ha avuto passo speciale: mi ha dato una mano” (Di sabato 14 maggio 2022) “Pecco aveva un passo speciale in qualifica, mi ha dato una mano. Sapevo che il suo ritmo era meglio del mio, sono riuscito a prenderlo come punto di riferimento e ha fatto un giro incredibile. Malgrado tutta l’usura che prende la gomma in curva 6, è incredibile vederlo da dietro e speriamo di ripeterci domani”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Jack Miller, pilota della Ducati, dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gran Premio di Francia di MotoGP. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) “aveva unin qualifica, mi hauna. Sapevo che il suo ritmo era meglio del mio, sono riuscito a prenderlo come punto di riferimento e ha fatto un giro incredibile. Malgrado tutta l’usura che prende la gomma in curva 6, è incredibile vederlo da dietro e speriamo di ripeterci domani”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Jack, pilota della Ducati, dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gran Premio didi MotoGP. SportFace.

Advertising

Agenzia_Ansa : Francia, Marine Le Pen non si ricandiderà: 'Tre presidenziali bastano' #ANSA - SkySport : Dalla Francia: 'Il Psg ha scelto Donnarumma, Keylor Navas andrà via' #SkySport #Calciomercato #SkyCalciomercato… - SkySportMotoGP : ?? NUVOLA ROSSA IN POLEEEEE ?? DOPPIETTA DUCATI BAGNAIA-MILLER IL LIVE ? - alicejuvelove : RT @SkySportMotoGP: ?? NUVOLA ROSSA IN POLEEEEE ?? DOPPIETTA DUCATI BAGNAIA-MILLER IL LIVE ? - AlePassanti : RT @OA_Sport: #MotoGP, GP Francia 2022. Spettacolare Francesco #Bagnaia! Sua la pole position anche a Le Mans! #FrenchGP #Quartararo #Mir #… -