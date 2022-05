Genoa, Blessin: “Napoli? Per loro partita importante, noi dobbiamo andare oltre i limiti” (Di sabato 14 maggio 2022) Genoa Blessin Napoli – Alexander Blessin, allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni, in conferenza stampa, alla vigilia di Napoli-Genoa. Ecco quanto affermato. “dobbiamo raggiungere il nostro limite di intensità e andare oltre. La chiave sarà come noi vogliamo giocare con intensità. È chiaro che domani sarà una gran giornata per il Napoli, sarà un’atmosfera super per loro ma noi dobbiamo guardare al nostro atteggiamento per uscire con un risultato. Sui tifosi? E’ importantissimo avere i tifosi con noi. Sono il nostro dodicesimo uomo. Ci aiutano sempre e tifano sempre per la squadra. Nella maggior parte delle partite che abbiamo fatto, la squadra ha ... Leggi su seriea24 (Di sabato 14 maggio 2022)– Alexander, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni, in conferenza stampa, alla vigilia di. Ecco quanto affermato. “raggiungere il nostro limite di intensità e. La chiave sarà come noi vogliamo giocare con intensità. È chiaro che domani sarà una gran giornata per il, sarà un’atmosfera super perma noiguardare al nostro atteggiamento per uscire con un risultato. Sui tifosi? E’ importantissimo avere i tifosi con noi. Sono il nostro dodicesimo uomo. Ci aiutano sempre e tifano sempre per la squadra. Nella maggior parte delle partite che abbiamo fatto, la squadra ha ...

