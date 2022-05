Campionati Italiani Assoluti | vincono Beccaccioli e Nobile in singolare e Gasparri Giusti in doppio

Advertising

BINsonoio : @wazzaCN @RossoneroDomy Sono solo ragioni di classifica quelle in cui succede. Io tiferò sempre Milan e non Inter,… - PolicoRobot : RT @CronacheMc: DANZA SPORTIVA - La società di Morrovalle recita la parte del leone a Policoro: tutti i risultati - CronacheMc : DANZA SPORTIVA - La società di Morrovalle recita la parte del leone a Policoro: tutti i risultati - NazioneGrosseto : Tichem, medaglia d’argento ai Campionati italiani - Sevenpress : VIM Spa Campionati Italiani Open di Endurance: Pisa, 2-5 giugno -

Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

A fine giugno queste ragazze prenderanno parte aisilver di federazione dove cercheranno di migliorare i risultati dello scorso anno.'Un passaggio obbligato per andare a prendere metalli di maggiore caratura in Bulgaria ai prossimo Mondiali'. Pioggia di ori per i lottatori Master ai, ma il gruppo di Jonathan Molfino non si scompone e tira dritto con l'obiettivo della rassegna iridata di categoria in programma il prossimo mese di ottobre. Non che un alloro agli ... Campionati Italiani Giovanili 2022: definito il programma di gara Giornalisti, esperti e rappresentanti delle istituzioni europee accompagneranno la gara finale del Campionato Giovanile Italiano di Debate 2021 – 2022. L’appuntamento prevede di approfondire e ...FRASCATI - Il solito ricchissimo week-end di gare e soddisfazioni per la grande famiglia sportiva dell’Atletica Frascati. I risultati di maggior rilievo sono arrivati tra sabato e domenica scorsi da .