Ancelotti | «Hazard resta Mbappé in vacanza a Madrid? È una città per vivere»

Commenta per primo In vista della partita contro il Cadice, il tecnico del Real Madrid Carloha risposto a una domanda sul futuro di Eden, che le voci vedevano potenzialmente lontano ai Blancos: 'Non ne abbiamo ancora parlato ma il suo piano è abbastanza chiaro: resta e lo ...resta' E nella stessa conferenza,ha anche fatto sapere di contare su Edenper la prossima stagione: 'Il piano per lui è molto chiaro. Rimarrà con noi . Vuole dimostrare ...That expalins why Carlo Ancelotti has left his best four players at home and do not travel to Cadiz. They are Karim Benzema, Vinicius, Luka Modric and Thibaut Courtois. None of the four are in the 20 ...Eden Hazard is set to stay at Real Madrid next season, according to head coach Carlo Ancelotti. The Belgian international has endured a frustrating time since moving to Spain three years ago, ...