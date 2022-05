A Papa Francesco, consegnato il Premio?Charlot 2022 (Di sabato 14 maggio 2022) di Rosa Pia Greco A due mesi dall’inizio della 34esima edizione del?Premio?Charlot, è stata già consegnata la prima statuetta raffigurante Charlie Chaplin. Una consegna davvero speciale, perchè a ricevere la statuetta dalle mani del figlio del grande Vagabondo e del patron Claudio Tortora è stato Papa Francesco. Mercoledì 11 maggio, nel corso dell’udienza generale del mercoledi, durante la cerimonia de “I Baciamani”, il Santo Padre ha ricevuto, infatti, da Eugene Chaplin la statuetta simbolo del Premio Charlot, che ritrae la figura del famoso vagabondo. Eugene, figlio del grande Charlie Chaplin, si è recato insieme all’ideatore del premio Claudio Tortora, il Maestro Leonardo de Amicis, l’autore Paolo Logli e il produttore Gianni Sergio in udienza generale da Papa Francesco, per omaggiarlo per il senso di umorismo e ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 14 maggio 2022) di Rosa Pia Greco A due mesi dall’inizio della 34esima edizione del?Premio?Charlot, è stata già consegnata la prima statuetta raffigurante Charlie Chaplin. Una consegna davvero speciale, perchè a ricevere la statuetta dalle mani del figlio del grande Vagabondo e del patron Claudio Tortora è stato. Mercoledì 11 maggio, nel corso dell’udienza generale del mercoledi, durante la cerimonia de “I Baciamani”, il Santo Padre ha ricevuto, infatti, da Eugene Chaplin la statuetta simbolo del Premio Charlot, che ritrae la figura del famoso vagabondo. Eugene, figlio del grande Charlie Chaplin, si è recato insieme all’ideatore del premio Claudio Tortora, il Maestro Leonardo de Amicis, l’autore Paolo Logli e il produttore Gianni Sergio in udienza generale da, per omaggiarlo per il senso di umorismo e ...

