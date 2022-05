Zalewski, Mourinho: “Ha avuto la sua chance e si è fatto trovare pronto, lui è un esempio del nostro rapporto col settore giovanile”” (Di venerdì 13 maggio 2022) Zalewski Mourinho – Jose Mourinho, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni, durante la conferenza stampa, parlando anche di Zalewski. Ecco quanto affermato. “Non faccio grandi differenze di mentalità e atteggiamento tra Zalewski e altri giocatori giovani. Per lui è arrivata l’opportunità in un momento in cui la squadra necessitava un’opzione diversa come lui. Abbiamo deciso di metterlo in quella posizione lì, sotto 2-0 contro il Verona, senza Spinazzola ed El Shaarawy, lui ha avuto la chance in una situazione di rischio e si è fatto trovare pronto. Se dovesse arrivare per gli altri giovani vediamo se sono bravi a coglierla al volo. Lui è rappresentativo per quello che vogliamo portare e del ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 13 maggio 2022)– Jose, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni, durante la conferenza stampa, parlando anche di. Ecco quanto affermato. “Non faccio grandi differenze di mentalità e atteggiamento trae altri giocatori giovani. Per lui è arrivata l’opportunità in un momento in cui la squadra necessitava un’opzione diversa come lui. Abbiamo deciso di metterlo in quella posizione lì, sotto 2-0 contro il Verona, senza Spinazzola ed El Shaarawy, lui halain una situazione di rischio e si è. Se dovesse arrivare per gli altri giovani vediamo se sono bravi a coglierla al volo. Lui è rappresentativo per quello che vogliamo portare e del ...

Advertising

siamo_la_Roma : ?? #Mourinho: '#zalewski giocava in #Primavera e ora è importante per la prima squadra' #ASRoma - PagineRomaniste : #Mourinho: '#Zalewski? Impara bene, ha una grande mentalità. Sarà buono per il nostro futuro e quello della naziona… - romanewseu : #Mourinho: 'Zalewski ha un grande futuro con noi e anche con la Nazionale' #ASRoma #Romanewseu #RomaFeyenoord #UECL - forzaroma : ???#Mourinho: 'Zalewski sta giocando in prima squadra solo da sei mesi, ma sta vivendo un grande momento. E' un raga… - ilRomanistaweb : ??? #Mourinho: 'Zalewski un anno fa stava giocando in primavera, mentre ora gioca per la prima squadra, i suoi primi… -