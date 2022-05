Unione Europea e intelligenza artificiale: una nuova rotta per la sovranità digitale (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag – Arriva finalmente il via libera dal Parlamento Europeo alla Risoluzione sull’intelligenza artificiale. Di cosa si tratta? Di un testo adottato con 495 voti favorevoli, 34 contrari e 102 astensioni, con cui l’Europa tenta di colmare il ritardo accumulato rispetto alla corsa globale verso la leadership tecnologica. intelligenza artificiale e UE “Il dibattito pubblico sull’uso dell’intelligenza artificiale (AI) dovrebbe incentrarsi su come esplorare l’enorme potenziale della tecnologia a sostegno degli esseri umani” hanno sottolineato gli eurodeputati nel testo approvato il 4 maggio scorso a Strasburgo. L’esigenza di colmare il vuoto normativo in merito a queste nuove tecnologie è dettata anche da una necessità politica, ovvero quello di non correre il rischio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag – Arriva finalmente il via libera dal Parlamento Europeo alla Risoluzione sull’. Di cosa si tratta? Di un testo adottato con 495 voti favorevoli, 34 contrari e 102 astensioni, con cui l’Europa tenta di colmare il ritardo accumulato rispetto alla corsa globale verso la leadership tecnologica.e UE “Il dibattito pubblico sull’uso dell’(AI) dovrebbe incentrarsi su come esplorare l’enorme potenziale della tecnologia a sostegno degli esseri umani” hanno sottolineato gli eurodeputati nel testo approvato il 4 maggio scorso a Strasburgo. L’esigenza di colmare il vuoto normativo in merito a queste nuove tecnologie è dettata anche da una necessità politica, ovvero quello di non correre il rischio ...

