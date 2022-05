Ultime Notizie Roma del 13-05-2022 ore 13:10 (Di venerdì 13 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio del rischio di un attacco Russo dalla questione territoriale da sollevare in fase negoziale fino alla possibilità di parlare con la d di routine ma senza nessun mediatore nelle condizioni ultimatum e poi il punto su negoziati e trattative la situazione Mario Pol nell’acciaieria zostaly sanzioni la Crimea è il donbass è un fiume in piena Vladimir zelenski intervistato da Bruno Vespa puntata di Porta a porta andato in onda ieri sera su Rai 1 per la prima volta dall’inizio delle conflitto il presidente ucraino partecipa al programma televisivo italiano molti punti affrontati nel corso dell’intervista tutti rilevanti per comprendere come potrà svilupparsi il conflitto in corso sono pronto a parlare con Putin ma non devono esserci ultimatum ai russi Devono uscire dal nostro ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 13 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio del rischio di un attacco Russo dalla questione territoriale da sollevare in fase negoziale fino alla possibilità di parlare con la d di routine ma senza nessun mediatore nelle condizioni ultimatum e poi il punto su negoziati e trattative la situazione Mario Pol nell’acciaieria zostaly sanzioni la Crimea è il donbass è un fiume in piena Vladimir zelenski intervistato da Bruno Vespa puntata di Porta a porta andato in onda ieri sera su Rai 1 per la prima volta dall’inizio delle conflitto il presidente ucraino partecipa al programma televisivo italiano molti punti affrontati nel corso dell’intervista tutti rilevanti per comprendere come potrà svilupparsi il conflitto in corso sono pronto a parlare con Putin ma non devono esserci ultimatum ai russi Devono uscire dal nostro ...

