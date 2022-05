Ucraina, sono sempre di più i soldati russi che si ribellano: non vogliono partecipare 'all'operazione speciale' (Di venerdì 13 maggio 2022) Tanti soldati russi non vogliono combattere. 'Molti di noi semplicemente non volevano tornare indietro. Volevo tornare dalla mia famiglia e non in un bara'. Dmitri è un soldato russo . Non vuole ... Leggi su globalist (Di venerdì 13 maggio 2022) Tantinoncombattere. 'Molti di noi semplicemente non volevano tornare indietro. Volevo tornare dalla mia famiglia e non in un bara'. Dmitri è un soldato russo . Non vuole ...

Advertising

rusembitaly : ??Il Ministero della Difesa della Federazione Russa: I leader del Partito Democratico sono gli ideologi delle attiv… - GiovaQuez : Zelensky: 'Sono sicuro che se l'Ucraina avesse fatto parte della Nato, non ci sarebbe stata la guerra. La Russia ha… - matteograndi : @DiDonadice Gli unici a fare atti di guerra sono i russi. Svezia e Finlandia aderiscono per questo a un’alleanza di… - FrascaBerre : RT @OizaQueensday: Comunque per chi ancora non sapesse: la famosa “mossa storica” dell’Ue sulla protezione temporanea non vale per tutti co… - OvileItalia : RT @tranellio: Dichiarazioni di Adrian Bocquet un volontario francese in Ucraina: “Mi assumo totalmente la responsabilità di ciò che dico.… -