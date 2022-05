Sampdoria | Lanna | «Iniziativa sulle leggende dello Scudetto? Vi spiego tutto»

(Di venerdì 13 maggio 2022) Marco, presidente della, ha commentato l’che coinvolgerà leblucerchiato Marco, presidente della, ha commentato l’che coinvolgerà leblucerchiato prima del match contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club. DICHIARAZIONI – «Non c’è futuro senza storia ed è questo il motivo per il quale teniamo moltissimo a questo progetto. Chi ha indossato la nostra maglia sa cosa significa il senso di appartenenza blucerchiato e lo porta sempre con sé. Abbiamo scelto di lanciare l’in occasione di una partita importantissima per tutti ...

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, è l'ideatore e il principale promotore dell'iniziativa che porterà alla creazione di una Hall of Fame blucerchiata. L'iniziativa è stata fortemente voluta dal presidente Lanna: "Si parte con i campioni dello Scudetto e della finale di Wembley: tutti figli di una stessa Samp". Il presidente Lanna lancia l'iniziativa dell'Hall of Fame blucerchiata. I primi a entrare sono i suoi ex compagni dello scudetto e della finale di Wembley che faranno il tifo a Marassi contro i viola