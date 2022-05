MotoGP, GP Francia 2022. Tuono Enea Bastianini, che tempo nella FP2! Convincono anche Bagnaia e Quartararo (Di venerdì 13 maggio 2022) Sole e caldo su Le Mans anche per la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia di MotoGP. Turno decisamente più pregnante rispetto a quello mattutino soprattutto perché svolto nelle stesse condizioni in cui si disputeranno le qualifiche di sabato. Incognita su domenica, perché invece, la possibilità dell’arrivo della pioggia in 48 ore è concreta. Comunque, se ne parlerà a tempo debito. Inoltre, a differenza della FP1, si è assistito seriamente alla ricerca della prestazione pura. Cionondimeno, nella fase iniziale della sessione si è lavorato sul passo. In tal senso chi ha fatto la differenza? Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo, bien sûr. Il francese e l’italiano hanno dimostrato di avere qualcosa in più della concorrenza, proprio come avvenuto a ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) Sole e caldo su Le Mansper la seconda sessione di prove libere del Gran Premio didi. Turno decisamente più pregnante rispetto a quello mattutino soprattutto perché svolto nelle stesse condizioni in cui si disputeranno le qualifiche di sabato. Incognita su domenica, perché invece, la possibilità dell’arrivo della pioggia in 48 ore è concreta. Comunque, se ne parlerà adebito. Inoltre, a differenza della FP1, si è assistito seriamente alla ricerca della prestazione pura. Cionondimeno,fase iniziale della sessione si è lavorato sul passo. In tal senso chi ha fatto la differenza? Francescoe Fabio, bien sûr. Il francese e l’italiano hanno dimostrato di avere qualcosa in più della concorrenza, proprio come avvenuto a ...

Advertising

SkySportMotoGP : MotoGP. Da Valentino Rossi a Dani Pedrosa, i piloti passati dalle moto alle macchine #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP… - SkySportMotoGP : MotoGP, GP Francia: ecco la 'shoulder cam', in sella come nei videogiochi. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - SkySportMotoGP : MotoGP, GP Francia: le prove libere in diretta LIVE da Le Mans #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #FrenchGP - Croxxxbee : RT @SkySportMotoGP: ?? ENEA DAVANTI A TUTTI NELLE #FP2 ? MA QUANTE CADUTE A LE MANS I RISULTATI ? - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Francia 2022 in DIRETTA: risultati e classifica. Lampo di Bastianini 5° Bagnaia - #MotoGP #Francia… -