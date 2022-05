La donna che lava un pentolone nella fontana di Piazza del Duomo a Catania (e viene licenziata) | VIDEO (Di venerdì 13 maggio 2022) La Direzione del Giro d’Italia si è pubblicamente scusata con l’Amministrazione della città di Catania per le scene riprese in un VIDEO circolato sui social in cui si vede una donna dell’organizzazione della competizione lavare una tinozza di metallo nella fontana dell’Elefante in Piazza Duomo. La schiuma bianca si spande nelle acque del monumento mentre la giovane prosegue indisturbata, senza che nessun passante le contesti di star deturpando un importante pezzo della città. La donna che lava un pentolone nella fontana di Piazza del Duomo a Catania (e viene licenziata) “Relativamente ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) La Direzione del Giro d’Italia si è pubblicamente scusata con l’Amministrazione della città diper le scene riprese in uncircolato sui social in cui si vede unadell’organizzazione della competizionere una tinozza di metallodell’Elefante in. La schiuma bianca si spande nelle acque del monumento mentre la giovane prosegue indisturbata, senza che nessun passante le contesti di star deturpando un importante pezzo della città. Lacheundidel(e) “Relativamente ...

