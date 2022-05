I russi si ritirano da Kharkiv

(Di venerdì 13 maggio 2022) Ore 9.50 - Le truppe di Mosca arretrano Dopo Kiev iavrebbero deciso di ritirarsi da, la seconda città, per grandezza, dell'Ucraina. Un segnale colto stamane dalle rilevazioni satellitari e dai militari ucraini in zona. Questo conferma lo stato di stallo nei combattimenti e le sempre maggiori difficoltà di Mosca nell'avanzare

hanno 'continuato a lanciare colpi di artiglieria e attacchi aerei su Mariupol, concentrando i loro sforzi sul blocco delle unità delle nostre truppe vicino allo stabilimento Azovstal' scrive ...L'Onu apre un'inchiesta sui presunti crimini di guerra. Mosca protesta: "Nel loro desiderio di strangolare la Russia, le potenze occidentali sono pronte a tutto, incluso far resuscitare il ...Guerra in Ucraina, la diretta. La controffensiva ucraina su Kharkiv costringe i russi a ritirarsi anche da quel fronte. Kiev intanto ha annunciato di aver colpito un'altra nave russa ...Secondo lo Stato maggiore, il fuoco russo «dovrebbe aumentare nel prossimo futuro». Intanto – secondo quanto scrive il New York Times citando funzionari ucraini e occidentali – Mosca sta ritirando i ...