Federico II di Napoli | una foto dimostra l’esistenza del buco nero nella Via Lattea

(Di venerdì 13 maggio 2022) La nuova immagine, scattata con la collaborazione dellaII di, conferma definitivamentedi unal centro della nostra galassia.grafato ilal centro della nostra galassia, la Via, e il più vicino, grazie alla collaborazione internazionale Event Horizon Telescope (Eht) e con il contributo italiano di Istituto

Advertising

NaPoLiconf22 : Ci siamo! Oggi le porte dell'Università Federico II di Napoli si aprono per accogliere la prima NPL Conference dell… - napolicittametr : Metronapoli - Università Federico II di Napoli: COVID-19 asintomatico, scoperti i fattori genetici - l_honestly : RT @GamePlayFusi: Vorrei fare notare che alla magnifica foto del #buconero nella #vialattea, hanno contribuito anche gli scienziati della u… - Tersite66 : RT @LuisaPalumbo1: Spettacolare... All'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dell'Università Federico II di Napoli e dell'Università di Ca… - LuisaPalumbo1 : Spettacolare... All'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dell'Università Federico II di Napoli e dell'Università… -

Per orientarci in questo scenario complesso, abbiamo chiesto l'aiuto di Antonio Pescapè, professore di sistemi di elaborazione delle informazioni dell'Università degli Studi diII. ...E ancora: c'è Mariafelicia De Laurentis, professore ordinario di Astronomia e Astrofisica presso l'Università degli Studi diII", associata all'Istituto Nazionale di Fisica ...Otto, tra assessorini e vicepresidenti, al Partito democratico; sei caselle a testa a Movimento Cinquestelle e Lista Manfredi. Eppoi ancora: tre poltrone ciascuno per «Azzurri», «Napoli libera», «Euro ...Ieri si è incontrato Federico Pastorello, agente fra gli altri di Alex Meret, e il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli ...