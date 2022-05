Cosa comporterebbe l’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 13 maggio 2022) Vladimir Putin atterra all’aeroporto di Helsinki per incontrare il presidente finlandese Sauli Niinistö. Al controllo passaporti gli vengono poste le domande di rito: «Nome?», «Vladimir Putin»; «Nazione?», «Russia»; «Occupazione?», «No, per ora solo una visita». È solo una barzelletta che circola da qualche anno in, ma restituisce il clima di tensione che può causare un vicino come la Russia. Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, lapensa di non poter perdere altro tempo. Vuole entraree vuole entrarci subito. L’annuncio di ieri del presidente Niinistö e della premier Sanna Marin lascia intendere che una domanda formale di adesione da parte di Helsinki possa arrivare entro pochi giorni. Ladovrebbe fare lo stesso, con una richiesta attesa entro la fine della ...