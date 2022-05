Bandiere Blu Liguria 2022 | tutte le spiagge premiate e più belle

Leggi su viagginews

(Di venerdì 13 maggio 2022) Regina del mare d’Italia, ecco leBlu dellalee più. Le acque più pulite e i servizi migliori. Lasi conferma nuovamente la regione al top in Italia per il numero diBlu ottenute. Un primato incontrastato negli anni, che si consolida anche quest’anno. Non L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com