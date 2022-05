Anticipazioni Uomini e Donne | l’annuncio di Isabella e Fabio

Leggi su zon

(Di venerdì 13 maggio 2022) Ultimo appuntamento settimanale con il dating showche torna in onda oggi, venerdì 13 maggio, per un appuntamento in cui non mancheranno le grandi emozioni. Dopo la puntata di ieri dedicata per la maggiore ad Ida e Riccardo, oggi in studio dovrebbe ritornare una delle coppie più amate dello show. Secondo ledel sito web “classicoeover”, faranno capolinoRicci eMantovani che, dopo essersi conosciuti e innamorati in trasmissione, stanno vivendo una vera favola d’amore. Secondo le indiscrezioni la coppia farà ritorno in trasmissione per un annuncio importante: i due convoleranno presto a nozze! Chissà se vedremo qualche lacrima sul volto dei vari presenti in ...