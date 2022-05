Ucraina: Draghi, 'sostenere Kiev che combatte per libertà tutti noi, deciderà condizioni pace' (Di giovedì 12 maggio 2022) Washington, 12 mag. (Adnkronos) - "Dobbiamo continuare a sostenere il coraggio degli ucraini, che combattono per la loro libertà e per la sicurezza di tutti noi. Dobbiamo continuare a infliggere costi alla Russia, muovendoci rapidamente con il nostro ultimo pacchetto di sanzioni. Ma dobbiamo anche fare tutto il possibile per raggiungere un cessate il fuoco e una pace duratura. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, ricevendo il premio come Distinguished international leader dall'Atlantic Council a Washington. "Spetterà agli ucraini decidere i termini di questa pace e a nessun altro - ha ribadito -. Nel frattempo, dobbiamo prepararci per il mondo in cui vivremo domani. Dobbiamo essere pronti a continuare a stare con l'Ucraina molto tempo dopo la fine ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Washington, 12 mag. (Adnkronos) - "Dobbiamo continuare ail coraggio degli ucraini, che combattono per la loroe per la sicurezza dinoi. Dobbiamo continuare a infliggere costi alla Russia, muovendoci rapidamente con il nostro ultimo pacchetto di sanzioni. Ma dobbiamo anche fare tutto il possibile per raggiungere un cessate il fuoco e unaduratura. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, ricevendo il premio come Distinguished international leader dall'Atlantic Council a Washington. "Spetterà agli ucraini decidere i termini di questae a nessun altro - ha ribadito -. Nel frattempo, dobbiamo prepararci per il mondo in cui vivremo domani. Dobbiamo essere pronti a continuare a stare con l'molto tempo dopo la fine ...

