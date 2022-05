Temi etici e diritti, un campo minato per il Parlamento: la maggioranza di governo è sempre più sfilacciata (Di giovedì 12 maggio 2022) maggioranza di governo sempre più sfilacciata. “Non siamo d’accordo su Temi esistenziali e di fondo come la guerra e la pace, o su come fronteggiare la recessione economica, con quali ricette e politiche, e voi pretendete che ci mettiamo d’accordo su Temi divisivi di natura come i diritti civili?”. Lo sfogo del senatore dem –dove giacciono la maggioranza delle proposte in tema (eutanasia e ddl Zan, soprattutto) mentre ius soli e droghe leggere ‘dormono’ ancora prima e ancora meglio direttamente dentro la Camera –la dice lunga. La maggioranza che regge il governo Draghi va avanti a colpi di spintoni. Dalla riforma del catasto, su cui hanno puntato i piedi Lega e Forza Italia, al recente scontro sull’Ilva (in pratica, ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 12 maggio 2022)dipiù. “Non siamo d’accordo suesistenziali e di fondo come la guerra e la pace, o su come fronteggiare la recessione economica, con quali ricette e politiche, e voi pretendete che ci mettiamo d’accordo sudivisivi di natura come icivili?”. Lo sfogo del senatore dem –dove giacciono ladelle proposte in tema (eutanasia e ddl Zan, soprattutto) mentre ius soli e droghe leggere ‘dormono’ ancora prima e ancora meglio direttamente dentro la Camera –la dice lunga. Lache regge ilDraghi va avanti a colpi di spintoni. Dalla riforma del catasto, su cui hanno puntato i piedi Lega e Forza Italia, al recente scontro sull’Ilva (in pratica, ...

Advertising

enzinolombardi : @stramargio La via di mezzo sarebbe, davanti ad un ordine giudiziario, rendere la singola conversazione intercettab… - bshdsamurai : @Fragar1970 @AnnaCatwomen76 @petunianelsole I temi etici quali aborto ed eutanasia sono soggetti a sfere della natu… - grangi111 : @RaiTre @marcocappato @ass_coscioni Ottima trasmissione @GianricoCarof . Finalmente viene dato spazio a temi etici… - il_rover : @geppodanese Clint Eastwood è based? -> si Dal punto di vista dei temi etici è equivalente ad un democratico -> ancora si - lucadoro_ : @AleGrifeo @simocarletti @err4_r @CarloCalenda E certo come se la paura di “offendere” i credenti non possa far int… -