(Di giovedì 12 maggio 2022)– “Durante l’ultimo Consiglio comunale abbiamo approvato dueche riguardano la regolamentazione deisul nostro territorio”. Lo rende noto, in un comunicato diffuso alla stampa, il consigliere Armando Fortini (Demos). “La prima riguarda leche idel Comune dinon adeguano dal 2006 – spiega Fortini -. E’ necessario, nel rispetto sia dei consumatori sia di chi opera nel settore, che si stabiliscanopredeterminate per percorsi prestabiliti. In questo modo gli utenti troveranno più vantaggioso, rispetto lea consumo, utilizzare il servizio. Con la mozione approvata, impegniamo il sindaco e la giunta a realizzare, entro il 2022, un adeguamento tassametrico e ad attuare la ...

ilfaroonline : Taxi a Fiumicino: approvate due mozioni per modificare il regolamento su tariffe e “muletti” - linosegna : RT @nicomanetta1: Taxi e Ncc, dalla Commissione Attività Produttive la richiesta di modifica del regolamento comunale - Fiumicino Online #… - nicomanetta1 : Taxi e Ncc, dalla Commissione Attività Produttive la richiesta di modifica del regolamento comunale - Fiumicino Onl… - Nicofre61 : RT @RomanoDeCore: All’aeroporto di #Fiumicino c’è una #mafia dei #taxi che farebbe accapponare la pelle a Totò Riina… Ber biglietto da visi… - fulan10 : RT @RomanoDeCore: All’aeroporto di #Fiumicino c’è una #mafia dei #taxi che farebbe accapponare la pelle a Totò Riina… Ber biglietto da visi… -

Ostia Tv

La prima riguarda le tariffe 'La prima riguarda le tariffe che idel Comune dinon adeguano dal 2006 - spiega Fortini - . E' necessario, nel rispetto sia dei consumatori sia di chi ...volanti: quando pagheremo una corsa "Ritorno al Futuro" aveva previsto che nel 2015 avremmo ... un elicottero che è stato presentato dall'Aeroporto di Romae che già nel 2024 potrebbe ... Fiumicino, taxi: votate in consiglio mozioni per regolamentare la tariffazione e per le auto sostitutive Fiumicino . "Durante il consiglio comunale di ieri mattina abbiamo approvato due mozioni che riguardano la regolamentazione dei taxi sul nostro territorio". Lo dichiara il consigliere Armando Fortini ...Gli aeroporti sono importantissimi perché essi alimentano i viaggi dei turisti e di lavoro, ma sono fondamentali soprattutto per quanto riguarda il trasporto di merci che, oggi come oggi, volano in tu ...