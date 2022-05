Sinner-Krajinovic 2-0, ATP Roma 2022: highlights e sintesi. L’azzurro doma il serbo e vola ai quarti (Di giovedì 12 maggio 2022) Tutto facile (o quasi) per Jannik Sinner agli ottavi di finale del Masters1000 di Roma. L’altoatesino si è sbarazzato piuttosto agilmente del serbo Filip Krajinovic con il punteggio di 6-2 7-6(6) ritagliandosi la meritata qualificazione ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2022. Dopo un avvio ai limiti della perfezione in cui Sinner ha concesso pochissimo al suo avversario, il numero 54 del ranking ATP si è rifatto solto portando il secondo set al tie-break. Qui gli errori da una parte e dall’altra l’hanno fatta da padrone, ma il ventenne azzurro è riuscito ad azzerare le speranze di Krajinovic pur con qualche brivido. domani l’attesa sfida contro una delle bestie nere di Jannik, il greco Stefanos Tsitsipas, battuto solo a ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) Tutto facile (o quasi) per Jannikagli ottavi di finale del Masters1000 di. L’altoatesino si è sbarazzato piuttosto agilmente delFilipcon il punteggio di 6-2 7-6(6) ritagliandosi la meritata qualificazione aidi finale degli Internazionali d’Italia. Dopo un avvio ai limiti della perfezione in cuiha concesso pochissimo al suo avversario, il numero 54 del ranking ATP si è rifatto solto portando il secondo set al tie-break. Qui gli errori da una parte e dall’altra l’hanno fatta da padrone, ma il ventenne azzurro è riuscito ad azzerare le speranze dipur con qualche brivido.ni l’attesa sfida contro una delle bestie nere di Jannik, il greco Stefanos Tsitsipas, battuto solo a ...

Advertising

ItaliaTeam_it : JANNIK SINNER! ?????? Per la prima volta ai quarti di finale degli @InteBNLdItalia, Jannik Sinner ha la meglio su Kra… - SkySport : #SINNER, LA DEDICA È PER IL 'SUO' MILAN L'azzurro vince il derby con Fognini al Foro Italico e scrive “Forza Milan!… - WeAreTennisITA : JANNIK CI PORTA AI QUARTI ?????? Nel centrale con l'atmosfera infuocata fra sole e pubblico, Sinner supera un avversar… - Mary01809842 : RT @Coninews: VAI JANNIK!!! ?? Sul Centrale del Foro Italico @janniksin supera Krajinovic in due set (6-2 7-6) e accede per la prima volta… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Nuova vittoria per @jannniksin batte Krajinovic e ai quarti incontra Tsitsipas. L'altoatesino ha battuto il serbo Filip… -