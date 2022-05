Referendum Giustizia, il pm Musolino: “I problemi non si risolvono con un istituto così tranciante. I rischi sono tantissimi” (Di giovedì 12 maggio 2022) Si avvicina il 12 giugno, giorno in cui si voterà sui 5 Referendum abrogativi relativi alla Giustizia. Su tre dei quesiti referendari promossi dalla Lega e dai Radicali ha espresso la sua posizione Stefano Musolino, sostituto procuratore della Repubblica a Reggio Calabria e segretario di Magistratura Democratica. Ospite del Tg Plus di Cusano Italia Tv, il magistrato smonta, in primis, il quesito sulla custodia cautelare, misura di cui, a detta dei promotori del Referendum, si fa abuso in Italia: “Le statistiche non dicono affatto questo. E, in ogni caso, se questo fosse il problema, un quesito siffatto non ridurrebbe l’uso della carcerazione preventiva, ma la anestetizzerebbe in maniera totale. Purtroppo la cronaca è piena di femminicidi in questo periodo e di vari crimini frutto di condotte seriali, che – continua – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Si avvicina il 12 giugno, giorno in cui si voterà sui 5abrogativi relativi alla. Su tre dei quesiti referendari promossi dalla Lega e dai Radicali ha espresso la sua posizione Stefano, sostituto procuratore della Repubblica a Reggio Calabria e segretario di Magistratura Democratica. Ospite del Tg Plus di Cusano Italia Tv, il magistrato smonta, in primis, il quesito sulla custodia cautelare, misura di cui, a detta dei promotori del, si fa abuso in Italia: “Le statistiche non dicono affatto questo. E, in ogni caso, se questo fosse il problema, un quesito siffatto non ridurrebbe l’uso della carcerazione preventiva, ma la anestetizzerebbe in maniera totale. Purtroppo la cronaca è piena di femminicidi in questo periodo e di vari crimini frutto di condotte seriali, che – continua – ...

Advertising

gaiatortora : Il 12 giugno si vota per i referendum sulla giustizia. Pretendete di essere informati.#giustizia #Referendum #giustiziagiusta #bastasilenzio - gaiatortora : Il 12 giugno tra un mese esatto si vota per i referendum sulla giustizia. È un diritto scegliere ed essere informat… - elio_vito : La Lega ha chiesto, pensando di facilitare il quorum, di fare i referendum sulla giustizia con le amministrative, c… - MariaPiaRagosa : RT @gaiatortora: Il 12 giugno tra un mese esatto si vota per i referendum sulla giustizia. È un diritto scegliere ed essere informati. #ref… - EliElielba : RT @gaiatortora: Il 12 giugno tra un mese esatto si vota per i referendum sulla giustizia. È un diritto scegliere ed essere informati. #ref… -