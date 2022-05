Pogba Juve, sorpasso Bayern Monaco: i bavaresi in prima linea (Di giovedì 12 maggio 2022) Calciomercato Juve: sulla strada dei bianconeri per arrivare a Pogba si sarebbe inserito fortemente il Bayern Monaco Il Bayern Monaco sorpassa Juve, Real Madrid e Psg nella corsa a Pogba e passa in pole position per l’acquisto del centrocampista in scadenza di contratto col Manchester United. A riportare la notizia di mercato è Fichajes.net. La Juve da tempo segue le vicende riguardo il futuro del Polpo e sogna di riportarlo a Torino, ma la concorrenza è folta e agguerrita. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JuveNTUS SU JuveNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Calciomercato: sulla strada dei bianconeri per arrivare asi sarebbe inserito fortemente ilIlsorpassa, Real Madrid e Psg nella corsa ae passa in pole position per l’acquisto del centrocampista in scadenza di contratto col Manchester United. A riportare la notizia di mercato è Fichajes.net. Lada tempo segue le vicende riguardo il futuro del Polpo e sogna di riportarlo a Torino, ma la concorrenza è folta e agguerrita. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS SUNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

