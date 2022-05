Open day carta d’identità elettronica: sabato 14 e 28 maggio a Pomezia (Di giovedì 12 maggio 2022) Pomezia – Anagrafe aperta anche di sabato a Pomezia e Torvaianica. Partono gli Open day per le carta d’identità elettronica: sabato 14 e 27 maggio presso l’anagrafe in piazza San Benedetto da Norcia e sabato 21 maggio e 4 giugno presso la delegazione di Torvaianica in piazza Ungheria sarà possibile richiedere la carta d’identità elettronica. Un servizio aggiuntivo per la cittadinanza che potrà prenotarsi fin da oggi tramite l’App TuPassi: https://www.tupassi.it/login-prenotare-servizio-con-tupassi/ Tutte le informazioni sulla carta d’identità elettronica: ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 12 maggio 2022)– Anagrafe aperta anche die Torvaianica. Partono gliday per le14 e 27presso l’anagrafe in piazza San Benedetto da Norcia e21e 4 giugno presso la delegazione di Torvaianica in piazza Ungheria sarà possibile richiedere la. Un servizio aggiuntivo per la cittadinanza che potrà prenotarsi fin da oggi tramite l’App TuPassi: https://www.tupassi.it/login-prenotare-servizio-con-tupassi/ Tutte le informazioni sulla: ...

