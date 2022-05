MotoGP, Suzuki conferma: “Discutiamo con Dorna per l’uscita a fine 2022” (Di giovedì 12 maggio 2022) Suzuki conferma la volontà di terminare l’avventura in MotoGP. Lo annuncia la stessa Suzuki tramite un comunicato ufficiale. “Suzuki Motor Corporation sta discutendo con Dorna la possibilità di terminare la partecipazione di Suzuki alla MotoGP alla fine del 2022. Sfortunatamente l’attuale situazione economica e la necessità di concentrare gli sforzi nei grandi cambiamenti in atto nel settore automotive mondiale di questi anni, costringono Suzuki a ridurre drasticamente i costi legati alle competizioni e a impiegare tutte le sue risorse economiche e umane allo sviluppo di nuove tecnologie. Per questa stessa ragione, Suzuki sta considerano di terminare anche altre attività legate ... Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022)la volontà di terminare l’avventura in. Lo annuncia la stessatramite un comunicato ufficiale. “Motor Corporation sta discutendo conla possibilità di terminare la partecipazione diallaalladel. Sfortunatamente l’attuale situazione economica e la necessità di concentrare gli sforzi nei grandi cambiamenti in atto nel settore automotive mondiale di questi anni, costringonoa ridurre drasticamente i costi legati alle competizioni e a impiegare tutte le sue risorse economiche e umane allo sviluppo di nuove tecnologie. Per questa stessa ragione,sta considerano di terminare anche altre attività legate ...

