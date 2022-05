Jotun e Prey sono gratis su Epic Store! (Di giovedì 12 maggio 2022) Questa settimana sull’Epic Games Store potrete trovare gratis sia Jotun, un action adventure in cui dovrete guadagnarvi l’accesso al Valhalla, che Prey, uno dei migliori immersive sim di Arkane Studios Ben tornati ancora una volta alla nostra rubrica settimanale dedicata ai giochi gratis dell’Epic Games Store. Ogni settimana il negozio digitale di Epic offre gratuitamente ai suoi utenti uno o più titoli, e ovviamente anche oggi non ha lasciato i giocatori a bocca asciutta. A partire dalle 17:00 potrete infatti trovare gratis sull’Epic Store sia sia Jotun, un action adventure in cui dovrete guadagnarvi l’accesso al Valhalla, che Prey, uno dei migliori immersive sim di Arkane Studios. Due ottimi ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 12 maggio 2022) Questa settimana sull’Games Store potrete trovaresia, un action adventure in cui dovrete guadagnarvi l’accesso al Valhalla, che, uno dei migliori immersive sim di Arkane Studios Ben tornati ancora una volta alla nostra rubrica settimanale dedicata ai giochidell’Games Store. Ogni settimana il negozio digitale dioffre gratuitamente ai suoi utenti uno o più titoli, e ovviamente anche oggi non ha lasciato i giocatori a bocca asciutta. A partire dalle 17:00 potrete infatti trovaresull’Store sia sia, un action adventure in cui dovrete guadagnarvi l’accesso al Valhalla, che, uno dei migliori immersive sim di Arkane Studios. Due ottimi ...

Advertising

Tech_Gaming_it : Oltre Jotun e Prey è disponibile GRATIS nell'Epic Games Store a sorpresa anche Redout, inoltre il prossimo GIOCO GR… - tuttoteKit : Jotun e #Prey sono gratis su Epic Store! #EpicGames #EpicGamesStore #JotunValhallaEdition #tuttotek - giochiscontati : Oggi tre nuovi giochi gratuiti da riscattare (2 già dati in precedenza) #Gratis #Free #Jotun #Prey #Redout… - svarioken : ?? Su store Epic, Prey, Redout: Enhanced Edition e Jotun: Valhalla Edition in regalo! • - giannifioreGF : #Prey e #Jotun gratis per una settimana su #EpicGames store -