Internet è andata in tilt per queste foto di Jesse Williams (di Gray's Anatomy) (Di giovedì 12 maggio 2022) Le sue foto nudo, mentre recita a teatro, sono diventate virali. Tutti protestano, ma la risposta di Jesse Williams spiazza tutti: eccola. foto Getty foto e video rubati. Scattate e registrati di nascosto e poi pubblicati sul web senza l'autorizzazione. Succede spesso, ma questa volta c'è un aggravante in più. Perché si tratta delle immagini dell'attore Jesse Williams, meglio noto come il dottor Avery di Gray's Anatomy, mentre recita nudo sul palcoscenico durante una scena particolarmente intensa di Take me out. L'attore, che ha appena ricevuto una prestigiosa nomination ai Tony awards (gli oscar del teatro americano), interpreta un giocatore di baseball che scopre la sua omosessualità. La piéce è ambientata negli spogliatoi e la ...

