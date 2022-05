Il Secolo XIX: “Nasca allo stop definitivo dopo l’errore al VAR in Spezia-Lazio” (Di giovedì 12 maggio 2022) Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, l’arbitro Luigi Nasca, dopo il clamoroso errore al VAR durante la partita Spezia-Lazio dello scorso 30 aprile, nel quale ha convalidato un gol in fuorigioco al difensore laziale Francesco Acerbi, potrebbe aver concluso la propria carriera. Lo stop del direttore di gara, prima temporaneo, potrebbe risultare definitivo al termine della stagione. L’arbitro verrebbe sostituito da colleghi iscritti a luglio al nascente corso atto a istruire direttori di gara “varisti”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Secondo quanto riporta IlXIX, l’arbitro Luigiil clamoroso errore al VAR durante la partitadello scorso 30 aprile, nel quale ha convalidato un gol in fuorigioco al difensore laziale Francesco Acerbi, potrebbe aver concluso la propria carriera. Lodel direttore di gara, prima temporaneo, potrebbe risultareal termine della stagione. L’arbitro verrebbe sostituito da colleghi iscritti a luglio al nascente corso atto a istruire direttori di gara “varisti”. SportFace.

