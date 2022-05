Fedir Shandor | il professore-soldato che fa lezione ai suoi studenti dal fronte di Izyum

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 12 maggio 2022) La maggior parte deiè scappata dalla guerra, qualcuno è rimasto a combattere nelle fila dell’esercito ucraino, proprio come ha fatto lui:, 47enne accademico della Uzhhorod National University, che combatte come volontario suldie contemporaneamente continua a tenere lezioni a distanza. “Insegno discipline molto specifiche, anche per questo non ho potuto lasciare l’insegnamento”, ha spiegato in un’intervista all’AdnKronos. I commilitoni del 68esimo battaglione della brigata 101 della difesa territoriale della Transcarpazia lo chiamano “signor”. Dottore in studi filosofici, direttore della cattedra di sociologia, iltiene numerosi corsi tra le facoltà di Sociologia e Filosofia e quella di ...